Serie B: Frosinone in Serie A, Avellino ai playoff. Playout: Sudtirol-Bari. Reggiana, Pescara e Spezia in C
08/05/2026 | 22:34:57
Il Frosinone torna in Serie A, cinque reti al Mantova che valgono la promozione diretta. L’Avellino si qualifica per i playoff, Sudtirol e Bari si giocheranno la permanenza in B ai playout, retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia.
Frosinone-Mantova 5-0
5′ rig. Calò (F), 12′ aut. Castellini (M), 57′ Ghedjemis (F), 71′ Raimondo (F), 76′ Koutsoupias (F)
Avellino-Modena 1-0
44′ aut. Bagheria (M)
Cesena-Padova 3-4
2′ Di Maggio (P), 5′ Shpendi (C), 7′ Cerri (C), 13′ Di Maggio (P), 18′ Caprari (P), 45+2′ Shpendi (C), 84′ Seghetti (P)
Monza-Empoli 2-2
1′ Shpendi (E), 29′ Petagna (M), 65′ Delli Carri (M), 91′ Shpendi (E)
Pescara-Spezia 1-1
10′ Faraoni (P),73′ Artistico (S)
Reggiana-Sampdoria 1-0
76′ Novakovich (R)
Sudtirol-Juve Stabia 1-1
36′ Gabrielloni (J), 60′ Crnigoj (S)
Venezia-Palermo 2-0
46′ Doumbia (V), 94′ Compagnon
Entella-Carrarese 2-1
24′ Tirelli (E), 46′ Cuppone (E), 50′ Zanon (C)
Catanzaro-Bari 2-3
12′ Verrengia (C), 23′ Moncini (B), 40′ Piscopo (B), 50′ Piscopo (B), 97′ Koffi (C)
foto x lega b