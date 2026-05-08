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Serie B: Frosinone in Serie A, Avellino ai playoff. Playout: Sudtirol-Bari. Reggiana, Pescara e Spezia in C

08/05/2026 | 22:34:57

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Il Frosinone torna in Serie A, cinque reti al Mantova che valgono la promozione diretta. L’Avellino si qualifica per i playoff, Sudtirol e Bari si giocheranno la permanenza in B ai playout, retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia.

Frosinone-Mantova 5-0

5′ rig. Calò (F), 12′ aut. Castellini (M), 57′ Ghedjemis (F), 71′ Raimondo (F), 76′ Koutsoupias (F)

Avellino-Modena 1-0

44′ aut. Bagheria (M)

Cesena-Padova 3-4

2′ Di Maggio (P), 5′ Shpendi (C), 7′ Cerri (C), 13′ Di Maggio (P), 18′ Caprari (P), 45+2′ Shpendi (C), 84′ Seghetti (P)

Monza-Empoli 2-2

1′ Shpendi (E), 29′ Petagna (M), 65′ Delli Carri (M), 91′ Shpendi (E)

Pescara-Spezia 1-1

10′ Faraoni (P),73′ Artistico (S)

Reggiana-Sampdoria 1-0

76′ Novakovich (R)

Sudtirol-Juve Stabia 1-1

36′ Gabrielloni (J), 60′ Crnigoj (S)

Venezia-Palermo 2-0

46′ Doumbia (V), 94′ Compagnon

Entella-Carrarese 2-1

24′ Tirelli (E), 46′ Cuppone (E), 50′ Zanon (C)

Catanzaro-Bari 2-3

12′ Verrengia (C), 23′ Moncini (B), 40′ Piscopo (B), 50′ Piscopo (B), 97′ Koffi (C)
foto x lega b