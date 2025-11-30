Serie B, frena il Monza, è 2-2 in casa della Juve Stabia. Papera colossale dell’ex Thiam
30/11/2025 | 17:08:11
Concluso il match delle 15 in Serie B. Pari per 2-2 tra Juve Stabia e Monza. Al 19′ Birindelli lancia i brianzoli. Pareggia la Juve Stabia al 31′ con Candellone, dopo una uscita a vuoto dell’ex portiere Thiam, che regala praticamente la rete alla Juve Stabia.
Il Monza al 68′ torna avanti con Petagna, ma è Maistro a trovare il gol del 2-2 al minuto 83′. In virtù del 2-2, il Monza resta in vetta a 30 punti, sale a +2 sul Frosinone ma non va in fuga. La Juve Stabia sale al 10° posto a 18 punti.
Foto: sito Monza