Serie B: Fogga-Venezia 1-1, Vrioni risponde a Iemmello

Il posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie B tra Foggia e Venezia si conclude in perfetta parità e sul punteggio di 1-1. Iemmello porta subito in vantaggio i suoi al 18′ su calcio di rigore, ma al tramonto del primo tempo l’italoalbanese Vrioni pareggia i conti con una girata sotto porta. Entrambi i marcatori poi colpiscono anche un palo, ma il risultato resta invariato. I rossoneri di Gianluca Grassadonia restano penultimi con 9 punti, il lagunari di Walter Zenga in tredicesima posizione raggiungendo quota 16.

Classifica: Palermo 26; Lecce 25; Cittadella, Pescara 23; Benevento, Brescia 21; Perugia, Salernitana 20; Verona, Ascoli 19; Cremonese 18; Spezia 17; Venezia 16; Cosenza 14; Crotone 12; Padova 11; Carpi 10; Foggia* 9; Livorno 6.

* -8 di penalizzazione

Foto: Lega B Twitter