Serie B, finisce 0-0 il recupero tra Juve Stabia e Bari

04/12/2025 | 21:35:32

Risultato ad occhiali nel recupero di Serie B tra Juve Stabia e Bari, gara rinviata all’indomani del comunicato del coinvolgimento di alcuni membri del club campano in affari camorristici.

Partita bloccata, Juve Stabia che ha provato a fare la gara, il Bari ha contenuto. Al 28′ rete annullata alle Vespe per fallo di Gabrielloni. Uno 0-0 che muove la classifica, la Juve Stabia sale a 19, agganciando Catanzaro e Avellino, il Bari resta in zona playout a quota 14.

Foto: logo Serie B