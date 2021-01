Nell’anticipo della 20a giornata di Serie B, finisce 0-0 il derby veneto tra Vicenza e Venezia al Romeo Menti.

Partita che dal 60′ i lagunari hanno giocato in 11 contro 10 per il rosso a Grandi ma gli ospiti non hanno sfruttato la superiorità numerica.

Con questo punto, il Venezia entra in zona playoff, salendo a 29 punti. Il Vicenza sale a 22, leggermente fuori dalla zona playout.

Foto: Logo Serie B