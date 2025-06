Serie B, finalmente parola al campo: stasera l’andata del playout tra Samp e Salernitana

15/06/2025 | 10:50:33

Dopo settimane di tribunali, ricorsi, cause, questa sera torna a rotolare il pallone, che è la cosa che più interessa a tutti. Si gioca il penultimo atto in Serie B, con l’attesa andata del playout tra Sampdoria e Salernitana. Andata a Marassi. La Samp, dopo la retrocessione un mese fa, e la penalizzazione del Brescia, ha sul tavolo una chance per salvare una clamorosa pagina amara vissuta poche settimane fa. La stessa Salernitana si gioca tanto, un anno fa giocava in Serie A, ora rischia la Serie C.

Appuntamento al Ferraris alle 20.30, il ritorno venerdì sera, 20 giugno, all’Arechi.

Foto: sito Comune di Genova