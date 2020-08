La Lega di Serie B – attraverso un comunicato ufficiale – ha reso noto che in vista della finale playoff tra Frosinone e Spezia in programma Domenica 16 agosto 2020 e Giovedì 20 agosto 2020, l’orario del calcio d’inizio è stato posticipato di 15′ minuti. Dunque, le sfide per l’ultimo slot per la Serie A, si inizierà alle 21:15 e non più alle 21.

Foto: logo Serie B