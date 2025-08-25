Serie B, esordio pessimo della Samp: il Modena si impone 2-0 a Marassi
25/08/2025 | 22:28:43
Pessimo esordio della Sampdoria nel campionato di Serie B. Nel posticipo del lunedì sera, il Modena ottiene un grande successo esterno a Marassi. I canarini si impongono 2-0 nel finale, con merito. Al 74′ sblocca la gara Santoro con una sassata da fuori, al 90′ Zanimacchia di petto chiude i conti e regala i 3 punti al Modena che fa un grande esordio in B. La Samp non cambia rotta rispetto all’anno scorso, brutta sconfitta per i blucerchiati. Prima vittoria del Modena al Marassi.
Foto: X Modena