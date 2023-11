Serie B, esordio amaro per D’Angelo, la doppietta di Depaoli regala il derby alla Samp (2-1)

Terza vittoria di fila per la Sampdoria. La squadra di Pirlo, espulso nell’intervallo per proteste, fa infatti suo il derby contro lo Spezia: 2-1. A decidere la sfida di Marassi è una doppietta di Depaoli, in mezzo il pari momentaneo firmato da Kouda. L’esordio di D’Angelo con gli Aquilotti è dunque amaro con lo Spezia che rischia l’aggancio di Feralpisalò e Ternana al termine di questa giornata di campionato. I blucerchiati, invece, si portano a +4 sui play out (seppur con una gara in più) e agganciano Pisa e SudTirol.

Foto: Instagram Sampdoria