Serie B: Empoli, promozione rimandata. Il Monza (doppietta di Balotelli) passa sulla Salernitana, tris Cittadella al Lecce

Iniziavano tutte in contemporanea alle 14.00 le gare valide per la 35a giornata di Serie B: l’Empoli cede ad Ascoli e rimanda la festa promozione, 2-0 per i bianconeri firmato Dionisi e Bajic. Festa rimandata proprio perchè la Salernitana perde in casa col Monza, a Frattesi pareggia il solito Cedric Gondo, ma il gol di Mario Balotelli indirizza nuovamente la gara a soli 120 secondi dal suo ingresso in campo. Allo scadere arriva anche la doppietta per Super Mario, 3-1 per i brianzoli.

Lecce ko al Via del Mare, il Cittadella cala il tris con D’Urso, Rosafio e Proia, non basta ai giallorossi il momentaneo pari di Coda. Il Lecce rimane un punto sopra la Salernitana, si riavvicinano pericolosamente Monza e Venezia, la squadra friulana si è imposta sul Chievo.

Con la sconfitta odierna rimediata in casa contro il Vicenza, la Virtus Entella è matematicamente retrocessa in Lega Pro.

Ecco tutti i risultati:

Ascoli-Empoli 2-0

Brescia-Spal 3-1

Cosenza-Pescara 3-0

Cremonese-Reggina 1-1

Entella-L.R. Vicenza 1-2

Frosinone-Pisa 3-1

Lecce-Cittadella 1-3

Reggiana-Pordenone 1-0

Salernitana-Monza 1-3

Venezia-Chievo 3-1

CLASSIFICA:

Empoli 67

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 58

Venezia 56

Cittadella 53

Spal 50

Chievo 49

Reggina 48

Brescia 47

Cremonese 44

Vicenza 44

Pisa 44

Frosinone 43

Pordenone 41

Ascoli 40

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 29

Entella 23

Foto: Twitter LEGA B