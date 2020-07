Serie B: Empoli, Frosinone e Chievo ai playoff. Trapani e Juve Stabia in C. Il playout sarà Perugia-Pescara

Si è concluso l’ultimo turno di Serie B. Il campionato cadetto ha determinato gli ultimi e fondamentali verdetti della stagione più lunga della storia, a causa dell’emergenza Covid-19. L’Empoli, il Frosinone e il Chievo sono ai play off. Il Trapani e la Juve Stabia seguono il Livorno in Serie C: vittoria amara per i siciliani che battono il Crotone ma non basta per la permanenza in cadetteria. La Juve Stabia crolla in Calabria. perugia e Pescara si giocano la salvezza attraverso i play out.

Ascoli-Benevento 2-4 (26′ Sau, 33′ Barba, 45′ Insigne, 49’Morosini, 87′ Moncini, 90′ Trotta)

Chievo Verona-Pescara 1-0 (89′ Garritano)

Cosenza-Juve Stabia 3-1 (17′ Sciaudone, 23° rig., 74′ Riviere; 31′ Tonucci)

Cremonese-Pordenone 2-2 (17′, 57’Gaetano; 15′ rig. Tremolada, 47′ Burrai)

Virtus Entella-Cittadella 2-3 (5’aut. Rizzo, 45′ M. De Luca; 3′, 22° Panico, 87′ Stanco)

Frosinone-Pisa 1-1 (48′ Marconi, 78′ rig. Ciano)

Livorno-Empoli 0-2 (45° Antonelli, 51′ La Mantia)

Salernitana-Spezia 1-2 (31° Gondo; 45° Mora, 90′ Nzola)

Trapani-Crotone 2-0 (54′ Taugourdeau, 58′ Dalmonte)

Venezia-Perugia 3-1 (42° rig. , 52’Aramu, 65′ Capello, 69′ Sgarbi)

CLASSIFICA

Benevento 86 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 68 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 61 PLAYOFF

Pordenone 58 PLAYOFF

Cittadella 58 PLAYOFF

Chievo Verona 56 PLAYOFF

Empoli 54 PLAYOFF

Frosinone 54 PLAYOFF

Pisa 54

Salernitana 52

Venezia 50

Cremonese 49

Virtus Entella 48

Ascoli 46

Cosenza 46

Perugia 45 PLAYOUT

Pescara 45 PLAYOUT

Trapani 44 RETROCESSO IN SERIE C

Juve Stabia 41 RETROCESSO IN SERIE C

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C