Serie B, Empoli e Spezia non si fanno male: al Castellani finisce 1-1

14/09/2025 | 22:01:36

Empoli e Spezia si dividono la posta in palio al Castellani. Gli ospiti hanno trovato il gol del vantaggio al 17’ con Esposito, freddissimo dal dischetto dopo il fallo di Yepes su Cassata. Nel secondo tempo i toscani rientrano più determinati e al 49’ trovano il pari: cross di Elia e deviazione fortuita ma che risulta decisiva di Popov, al quarto gol stagionale. I toscani salgono a quota quattro punti in classifica, Spezia fermo a due dopo tre giornate.

FOTO: X Empoli