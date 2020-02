Serie B: Empoli e Frosinone firmano il blitz, spettacolare pareggio tra Pordenone e Livorno. La Cremonese cade allo Scida

Sono da poco terminate le sfide delle 15:00 valide per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B.

Successi importanti in trasferta per Empoli e Frosinone rispettivamente contro il Cittadella e il Venezia. Allo Dacia Arena di Udine invece va in scena lo spettacolare pareggio tra Pordenone e Livorno, mentre il Crotone – tra le mura amiche – supera di misura la Cremonese.