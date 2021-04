Arriva la data del recupero di Empoli-Chievo Verona, match in programma a Pasquetta, rinviato a causa del cluster in seno al club toscano per le positività al Covid-19.

La Lega B ha comunicato che la gara valevole per la 13a giornata di ritorno del campionato cadetto, si disputerà il giorno 27 aprile alle ore 16.

Foto: Logo Serie B