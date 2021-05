Serie B, Empoli avanti 2-0 all’intervallo ed è in Serie A in questo momento. Vincono Chievo, Monza e Salernitana

Conclusi i primi tempi della 36a giornata di Serie B con alcuni risultati importanti come quello dell’Empoli avanti 2-0 contro il Cosenza che lo proietta matematicamente in Serie A. Vince la Salernitana con il solito Gondo a Lignano Sabbiadoro e sorpassa il Lecce che perde sul campo del Monza. Vincono anche Brescia e Chievo in chiave playoff, pareggio tra Reggina e Ascoli. Ecco tutti i risultati:

Chievo-Cremonese 1-0

Cittadella-Entella 0-0

Empoli-Cosenza 2-0

Vicenza-Brescia 0-2

Monza-Lecce 1-0

Pescara-Reggiana 1-0

Pisa-Venezia 2-0

Pordenone-Salernitana 0-1

Reggina-Ascoli 1-1

Spal-Frosinone 0-0.

Foto: Twitter Empoli