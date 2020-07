Serie B, ecco tutte le combinazioni per la lotta salvezza

Sarà un turno da seguire con il fiato sospeso. Un venerdì incandescente per il destino del campionato cadetto, che si appresta a vivere gli ultimi entusiasmanti 90′ della stagione. Una giornata decisiva per tante squadre in lizza per entrare nella zona playoff e per la lotta salvezza. Ci sono tante combinazioni: sono tante le situazioni che possono incatenarsi per determinare il verdetto finale. Il Venezia si trova a 47 punti e può salvarsi se pareggia con il Perugia. Può anche perdere e salvarsi: in tal caso Ascoli e Pescara non devono vincere. L’Ascoli rientra in questa bagarre: la società marchigiana si trova a 46 punti e può salvarsi anche in caso di pareggio o sconfitta. Nella prima ipotesi, Perugia e Pescara non devono vincere. L’Ascoli può dunque salvarsi anche in caso di sconfitta: una tra Perugia e Pescara deve però perdere. Il Perugia (45 punti in classifica) si salva se vince. Può salvarsi in caso di pareggio: il Cosenza però non deve battere la Juve Stabia ed il Pescara non vince con il Chievo. In caso di sconfitta dell’Ascoli, il Perugia può salvarsi anche con il pari. In caso di sconfitta del Pescara, il Perugia può salvarsi anche se perde: in tal caso il Cosenza non deve vincere. Il Pescara (45 punti) si salva se vince. Può salvarsi anche in caso di pareggio (deve perdere il Perugia oppure l’Ascoli deve perdere e il Cosenza non deve vincere). Il Cosenza è a 43 punti. Per salvarsi deve vincere (simultaneamente devono perdere Perugia e Pescara). L’altra combinazione è la vittoria dei calabresi (perde il Pescara, il Perugia non vince e l’Ascoli fa almeno un punto). I calabresi possono trovarsi ai play out in caso di pareggio oppure in caso di vittoria (Perugia e Pescara non perdono). Il Cosenza sarà retrocesso in Serie C in caso di sconfitta oppure pareggio (il Trapani dovrebbe vincere con 14 gol di scarto, ipotesi altamente improbabile). La Juve Stabia (41 punti) va ai play out se vince mentre il Trapani (41 punti) si trova ai play out se vince e recupera -13 di differenza reti dal Cosenza, che deve perdere.

CLASSIFICA: Benevento 83 Crotone 68 Spezia 58 Pordenone 57 Cittadella 55 Chievo Verona 53 Pisa 53 Frosinone 53 Salernitana 52 Empoli 51 Enetella 48 Cremonese 48 Venezia 47 Ascoli 46 Perugia 45 Pescara 45 Cosenza 43 Juve Stabia 41 Trapani 41 (-2) Livorno 21