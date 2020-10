Serie B e Lega Pro: iniziativa Rotary contro la poliomielite

Il 24 ottobre è la Giornata Mondiale della Polio. Nell’ambito delle celebrazioni di questa importantissima data, i Distretti italiani del Rotary, la Lega Serie B e Lega Pro hanno promosso l’iniziativa “In campo contro la Polio” con il patrocinio della Lega Serie A, per sensibilizzare il mondo del calcio e i tifosi sul tema delle vaccinazioni, fondamentali per debellare totalmente la poliomielite dal mondo. Il Distretto Rotary 2080 è capofila del progetto che vede coinvolti tutti i 13 distretti Rotary italiani.

Nella giornata di campionato del 24 ottobre 2020 sui led bordocampo della Serie BKT e nei campi di Lega Pro verrà posizionato prima dell’inizio delle gare un banner con il logo “End Polio Now” .

Per presentare questa iniziativa è prevista una conferenza stampa il giorno 21 ottobre alle ore 11.30 a Roma presso la sede del Distretto Rotary 2080 di piazza Cola di Rienzo in remoto per i giornalisti: parteciperanno Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B, Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, il Governatore del Distretto 2080 Giovambattista Mollicone in rappresentanza dei colleghi dei 13 distretti italiani. Sarà altresì presente Guglielmo Stendardo, ex giocatore di tante squadre anche di Serie A, B e C, testimonial dell’iniziativa.

Fonte Foto: Sito Uff. End Polio Now