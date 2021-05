Serie B, duello a distanza tra Salernitana e Monza per decretare la seconda squadra promossa in A

Alle 14 di oggi tutta la Serie B scenderà in campo per l’ultima giornata della regular season. C’è grande attesa per sapere gli ultimi verdetti, soprattutto di sapere quale sarà la seconda squadra che andrà in Serie A oltre l’Empoli. A contendersi la gloria due squadre che negli anni recenti hanno navigato tra la C e la B, la Salernitana e il Monza. Attualmente la classifica di Salernitana, con i granata che si trovano a 2 punti di vantaggio sul Monza, perciò basterebbe una vittoria alla squadra di Castori sul campo del Pescara già retrocesso per ottenere la promozione, mentre il Monza di Berlusconi e Galliani dovrà vincere in casa contro il Brescia, che si gioca l’accesso ai playoff, e sperare nella non vittoria dei campani, infatti se dovessero arrivare a pari punti andrebbe la squadra di Brocchi in A per il vantaggio degli scontri diretti. Una lotta che si deciderà in 90 minuti dalle 14.

Foto: Twitter Monza