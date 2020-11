Serie B, due volte Stepinski e Coda regalano la vittoria al Lecce: buio totale a Pescara

Nel monday-night è il Lecce di Corini a sorridere grazie alla doppietta di Stepinski e alla rete di Coda che stendono il Pescara sempre più ultimo in classifica con cinque sconfitte consecutive e un solo punto racimolato fin qui. E’ il Lecce a passare in vantaggio con l’attaccante polacco che dopo un flipper trova la via del gol. Nella ripresa è Coda a trovare il gol grazie all’assist al bacio di Mancosu. Inutile il gol di Maistro al 67′ che prova a riaprire il match. Al 75′ è ancora l’ex Verona a trovare il gol portando il tabellino sul 3-1 finale.

