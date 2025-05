Serie B: dramma Sampdoria, blucerchiati retrocessi per la prima volta in Serie C. Retrocede anche il Cittadella, ai playout Salernitana e Frosinone

13/05/2025 | 22:35:23

Conclusa la stagione regolare in Serie B. Un’ultima giornata dramma per la Sampdoria. La compagine blucerchiata pareggia 0-0 a Castellammare di Stabia e in virtù degli altri risultati, retrocede in Serie C. Salvo il Brescia, che batte 2-1 la Reggiana, ai playout Salernitana e Frosinone, retrocede anche il Cittadella, da penultimo.

Nei piani alti, lo Spezia blinda il terzo posto e parte da favorito ai playoff, il Palermo invece entra nella post season da ottavo.

Questi i risultati e la classifica finale:

Brescia – Reggiana 2-1

25′ Bianchi (B), 45+3′ Girma (R), 81′ Verreth (B)

Cittadella – Salernitana 0-2

11′ Hrustic, 75′ Simy

Juve Stabia – Sampdoria 0-0

Mantova – Catanzaro 0-0

Modena – Cesena 0-1

89′ Antonucci

Palermo – Carrarese 1-1

16′ Shpendi (C), 87′ Le Douaron (P)

Pisa – Cremonese 2-0

22′ Moreo (P), 83′ Touré (P), 90+3′ Bonazzoli (C)

Sassuolo – Frosinone 0-1

38′ Bohinen

Spezia – Cosenza 3-1

14′ Elia (S), 29′ Kouda (S), 45+3′ P.Esposito (S), 48′ Artistico (C)

SudTirol – Bari 0-0

La classifica:

Sassuolo 82

Pisa 76

Spezia 66

Cremonese 61

Juve Stabia 55

Catanzaro 53

Cesena 53

Palermo 52

Bari 48

SudTirol 46

Modena 45

Carrarese 45

Reggiana 44

Mantova 44

Brescia 42

Frosinone 43

Salernitana 42

Sampdoria 41

Cittadella 39

Cosenza 30

Foto: logo Serie B