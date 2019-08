Serie B: doppio Pobega più Barison, il Pordenone cala il tris al Frosinone

Buona la prima per il Frosinone. Nella gara d’esordio nel campionato di Serie B, i ramarri hanno piegato il Frosinone con un sonoro 3-0: decisiva la doppietta di Pogeba, a segno tra il 42′ e il 53′, e la rete di Barison che ha chiuso i giochi al 64′. Una partenza da urlo per il Pordenone, un avvio da incubo per il club ciociaro. Di seguito il quadro completo di questo primo turno del campionato cadetto:

Pisa-Benevento 0-0

Crotone-Cosenza 0-0

Salernitana-Pescara 3-1 (Jallow 2, Giannetti – Campagnaro)

Ascoli-Trapani 3-1 (Scamacca, aut. Luperini, Da Cruz – Ferretti)

Cittadella-Spezia 0-3 (Ricci, Galabinov, Mora)

Entella-Livorno 1-0 (Mancosu)

Venezia-Cremonese 1-2 (Modolo – Mogos, Castagnetti)

Empoli-Juve Stabia 2-1 (Bandinelli, La Gumina – Cissé)

Perugia-Chievo Verona 2-1 (Iemmello 2 – Meggiorini)

Pordenone-Frosinone 3-0 (Pobega 2, Barison)

Classifica: Pordenone, Spezia, Ascoli, Salernitana, Cremonese, Entella, Empoli, Perugia 3; Pisa, Crotone, Benevento, Cosenza 1; Juve Stabia, Chievo, Venezia, Livorno, Pescara, Trapani, Frosinone e Cittadella 0.

Foto: Twitter ufficiale Lega B