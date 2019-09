Serie B: doppio Marconi non basta. Il Chievo riprende il Pisa con Segre e Dickman

È terminata la sfida delle 18:00 tra Chievo e Pisa: gli ospiti passano in vantaggio con Marconi al 18′ e in avvio di ripresa lo stesso attaccante ex Alessandria e Lecce raddoppia. I gialloblu non ci stanno e la riaprono con Segre al minuto 69. Nel finale arriva anche il gol del definitivo 2-2 firmato Dickman. Con questo risultato il Chievo sale a quota 5 e il Pisa a 8.

Venerdì 20 settembre

21:00 Frosinone-Venezia 1-1 (Capuano – Capello)

Sabato 21 settembre

15:00 Benevento-Cosenza 1-0 (Armenteros)

15:00 Cremonese-Crotone 2-1 (Ceravolo, Palombi – Zanellato)

15:00 Empoli-Cittadella 1-0 (La Gumina rig.)

15:00 Juve Stabia-Ascoli 1-5 (Cissé – Da Cruz 2, Chaija, Ardemagni rig, Pucino)

15:00 Livorno-Pordenone 2-1 (Agazzi, Marras – Strizzolo)

15:00 Pescara-Entella 1-1 (Memushaj – Schenetti)

15:00 Spezia-Perugia 2-2 (Capradossi, M. Ricci rig. – Buonaiuto, Iemmello)

18:00 Chievo-Pisa 2-2 (Segre, Dickman – Marconi 2)

Domenica 22 settembre

21:00 Trapani-Salernitana

CLASSIFICA: Benevento, Virtus Entella 10; Ascoli 9; Empoli, Perugia, Pisa 8; Pescara 7; Cremonese, Salernitana, Pordenone 6; Crotone, Chievo Verona 5; Frosinone, Venezia, Spezia 4; Cittadella, Livorno 3; Cosenza, Juve Stabia 1; Trapani 0.

Foto: Serie B Twitter