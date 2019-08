Serie B: doppio Iemmello e il Perugia ribalta il Chievo 2-1

La gara serale valida per la prima giornata del campionato di Serie B si conclude con il successo in rimonta del Perugia sul Chievo. Apre le marcature Meggiorini dopo solo tre giri di lancette, poco prima dell’intervallo e in avvio di ripresa Iemmello firma la doppietta personale, in entrambi i casi andando a segno dal dischetto. Finisce 2-1, la formazione di Oddo vola in testa alla classifica e la squadra di Marcolini torna a casa a mani vuote.

Foto: Serie B Twitter