Serie B, doppio 1-1 tra Cesena-Frosinone e Cremonese-Juve Stabia

Come in Serie A, doppio pareggio anche in Serie B, nelle due gare delle 15. Finiscono 1-1 le sfide tra Cesena e Frosinone e Cremonese-Juve Stabia. In classifica, cambia poco, la Cremonese non accorcia sullo Spezia impegnato in serata, il Frosinone ottiene un buon punto per allontanare la zona playout, la Juve Stabia resta in zona playoff.

Questi i risultati e i marcatori:

Cesena-Frosinone 1-1

45’+3 Saric (C), 71′ Ambrosino (F)

Cremonese-Juve Stabia 1-1

73′ Adorante (J), 82′ Bonazzoli (C)

Foto: logo Serie B