Serie B: Donnarumma show (tripletta), Salernitana ko 3-1. Il Brescia aggancia il 4° posto

Alfredo Donnarumma schianta la Salernitana. All’Arechi vince il Brescia, tripletta per il capocannoniere solitario della Serie B. Serata da dimenticare per per la squadra di Colantuono, che alla mezzora è già sotto 3-0 per le cannonate del grande ex. Durante il match le Rondinelle sfiorano a più riprese il poker, poi nel finale arriva il gol della bandiera granata firmato Di Tacchio. Con questo successo il Brescia aggancia il Cittadella al quarto posto, Salernitana ferma a quota 20.

CLASSIFICA: Palermo 29; Pescara, Lecce 26; Cittadella, Brescia 24; Verona 22; Benevento, Perugia 21; Salernitana, Spezia 20; Ascoli, Venezia, Cremonese 19; Cosenza 14; Crotone 12; Padova 11; Carpi 10; Foggia*, Livorno 9.

* -8 di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Lega B