Serie B, domani la cerimonia: i criteri di compilazione del calendario

Con un comunicato la Lega B ha reso noti i criteri che verranno utilizzati domani, mercoledì 10 luglio, per la compilazione del calendario del torneo cadetto nella sua edizione 2024/2025. Eccoli di seguito:

– Come già nel corso della stagione scorsa, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario

asimmetrico); l’obiettivo principale del calendario asimmetrico è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a

ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere, manifestazioni, ecc.) e alle esigenze dei singoli Club;

– la compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in

linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco;

– una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri;

– per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternativa migliore;

– è prevista l’alternanza perfetta degli incontri in casa ed in trasferta fra società che condividono lo stesso impianto di gioco (Sassuolo e Reggiana);

– negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

– non ci possono essere più di due “doppiette” (ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone e, nel caso in cui fossero due, una

dovrà necessariamente essere in casa e l’altra fuori casa

– le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della Serie BKT 2023/2024 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2024/2025;

– relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2023/2024 non possono incontrarsi nell’ultimo

turno della Serie BKT 2024/2025.

