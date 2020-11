Serie B, domani assemblea d’urgenza per l’emergenza Covid

E’ stata convocata per domani, 19 novembre, alle 9.30 “con carattere d’urgenza” l’assemblea di Lega Serie B relativa alla gestione dei casi di positività al Covid-19. Lo comunica la Lega B in una nota. Questi gli argomenti all’ordine del giorno: Verifica poteri; campionato Serie BKT: gestione casi di positività e rinvio gare. Protocolli e aggiornamenti conseguenti; linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi triennio 2021/2024: aggiornamenti e de-terminazioni conseguenti; impatto del Covid-19 nella gestione societaria; varie ed eventuali. L’assemblea si svolgerà in videoconferenza.

Foto: Twitter Serie B