Serie B: Djuric piega il Livorno, la Salernitana aggancia il 4° posto. Chievo ok con il Pordenone

Sono terminate le due gare del pomeriggio valide per la 25esima giornata di Serie B. Importante successo della Salernitana, che batte 1-0 il Livorno grazie al gol di Djuric e aggancia il Cittadella al quarto posto in classifica. Vince anche il Chievo: la rete di Garritano permette ai gialloblù di passare di misura in casa del Pordenone. A seguire il quadro completo:

Venerdì ore 21

Cosenza-Frosinone 0-2 (Dionisi, Novakovich)

Sabato ore 15

Ascoli-Cremonese RINVIATA

Cittadella-Juve Stabia 3-0 (Iori 2, Proia)

Entella-Benevento 0-4 (Sau, Insigne, Viola, Coda)

Trapani-Spezia 1-1 (Pettinari – Gyasi)

Sabato ore 18

Pisa-Venezia 1-2 (Masucci – Aramu, Longo)

Domenica ore 15

Pordenone-Chievo 0-1 (Garritano)

Salernitana-Livorno 1-0 (Djuric)

Domenica ore 21

Crotone-Pescara

Lunedì ore 21

Perugia-Empoli

Classifica: Benevento 60; Frosinone 43; Spezia 41; Cittadella, Salernitana 39; Chievo, Crotone 37; Pordenone 36; Entella 35; Empoli, Perugia 33; Pescara, Juve Stabia 32; Ascoli, Venezia 31; Pisa 30; Cremonese 26; Cosenza 23; Trapani 20; Livorno 14.