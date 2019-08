Serie B: Djordjevic risponde a Dezi, il big match Chievo-Empoli termina 1-1

Termina in pareggio l’anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie B. Chievo Verona ed Empoli si dividono la posta in palio con il risultato finale di 1-1: al Bentegodi, toscani in vantaggio al 32′ con Dezi, poi al 41′ arriva la risposta dei clivensi con Djordjevic che evita la seconda sconfitta consecutiva al Chievo. Di seguito il quadro completo di questo turno del campionato cadetto:

Venerdì 30 agosto 2019

Chievo-Empoli 1-1 (Djordjevic – Dezi)

Sabato 31 agosto 2019

Benevento-Cittadella (ore 18.00)

Spezia-Crotone (ore 18.00)

Cosenza-Salernitana (ore 21.00)

Cremonese-Entella (ore 21.00)

Livorno-Perugia (ore 21.00)

Trapani-Venezia (ore 21.00)

Domenica 1 settembre 2019

Juve Stabia-Pisa (ore 18.00)

Pescara-Pordenone (ore 18.00)

Frosinone-Ascoli (ore 21.00)

Classifica: Empoli 4; Pordenone, Spezia, Ascoli, Salernitana, Cremonese, Entella, Perugia 3; Pisa, Crotone, Benevento, Cosenza e Chievo 1; Juve Stabia, Venezia, Livorno, Pescara, Trapani, Frosinone e Cittadella 0.