Serie B: Dionisi e Novakovich lanciano il Frosinone, 2-0 al Cosenza

Il Frosinone si aggiudica l’anticipo della 25esima giornata di Serie B. La squadra di Nesta sbanca Cosenza per 2-0 e si porta al secondo posto in solitudine, in attesa della gara dello Spezia. Al “San Vito-Marulla” succede tutto nel primo tempo: prima Dionisi e poi Novakovich rifilano l’uno-due che manda al tappeto gli uomini di Pillon, che restano fermi al terzultimo posto.

Venerdì ore 21

Cosenza-Frosinone 0-2 (Dionisi, Novakovich)

Sabato ore 15

Ascoli-Cremonese

Cittadella-Juve Stabia

Entella-Benevento

Trapani-Spezia

Sabato ore 18

Pisa-Venezia

Domenica ore 15

Pordenone-Chievo

Salernitana-Livorno

Domenica ore 21

Crotone-Pescara

Lunedì ore 21

Perugia-Empoli

Classifica: Benevento 57; Frosinone 43; Spezia 40; Crotone 37; Cittadella, Salernitana, Pordenone 36; Entella 35; Chievo 34; Empoli, Perugia 33; Pescara, Juve Stabia 32; Ascoli 31; Pisa 30; Venezia 28; Cremonese 26; Cosenza 23; Trapani 19; Livorno 14.