Serie B: Di Carmine risponde a Pettinari, è 1-1 tra Verona e Crotone

E’ terminato 1-1 il posticipo della 23esima giornata di Serie B tra Verona e Crotone. Dopo il primo tempo trascorso a reti inviolate, a sbloccare l’incontro ad inizio ripresa ci ha pensato la squadra ospite grazie al gol realizzato da Pettinari. Al 63′ il Crotone resta in 10 uomini per il doppio giallo rimediato da Rohden. La superiorità numerica permette al Verona di pareggiare con Di Carmine che al 78′ buca Cordaz con una zampata sotto porta. Quarto pareggio nelle ultime cinque per il Verona che resta settimo a 33 punti, il Crotone colleziona il quarto risultato utile consecutivo salendo a 19. Di seguito il quadro con risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Venerdì 8 febbraio

Ore 21:00 Salernitana-Benevento 0-1 (aut. Micai)

Sabato 9 febbraio

Ore 15:00 Cittadella-Spezia 0-1 (Galabinov)

Ore 15:00 Cremonese-Padova 0-0

Ore 15:00 Perugia-Palermo 1-2 (Melchiorri – Puscas 2)

Ore 18:00 Brescia-Carpi 3-1 (Donnarumma 2, Ndoj – Rolando)

Domenica 10 febbraio

Ore 15:00 Foggia-Pescara 1-1 (Deli – Mancuso)

Ore 15:00 Livorno-Cosenza 2-0 (Giannetti, Salzano)

Ore 21:00 Hellas Verona-Crotone 1-1 (Di Carmine – Pettinari)

Lunedì 11 febbraio

Ore 21:00 Venezia-Lecce

Classifica: Brescia 42; Palermo 41; Benevento 36; Pescara 35; Lecce, Spezia 34; Verona 33; Cittadella 30; Perugia 29; Salernitana 28; Cremonese 27; Ascoli, Venezia 25; Cosenza 24; Livorno, Foggia* 20; Crotone 19; Carpi 18, Padova 17.

*meno 6 punti di penalizzazione

Foto: Twitter Lega B