Serie B, designazioni arbitrali 11ª giornata: Rapuano per Ascoli-Palermo, Mariani per Benevento-Avellino
04/11/2026 | 12:57:55
Sono state rese note dall’AIA le designazioni arbitrali per l’11ª giornata di Serie B. Rapuano dirigerà Ascoli-Palermo, mentre Mariani è stato scelto per il derby campano Benevento-Avellino. Di seguito il quadro completo.
ASCOLI – PALERMO VENERDÌ 6/11 H. 20.30
RAPUANO
ROSSI C. – BERCIGLI
IV: TURRINI
VAR: VOLPI
AVAR: FOURNEAU
CESENA – CATANZARO SABATO 7/11 H. 15.00
DI LORETO
CEOLIN – TEMPESTILLI
IV: GALIPÒ
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
JUVE STABIA – AREZZO SABATO 7/11 H. 15.00
MAZZONI
GIUGGIOLI – GENTILE
IV: MADONIA
VAR: RUTELLA
AVAR: DI PAOLO
PADOVA – EMPOLI SABATO 7/11 H. 15.00
MUCERA
MOKHTAR – PISTARELLI
IV: MIGLIORINI
VAR: MASSIMI
AVAR: AURELIANO
PISA – SUDTIROL SABATO 7/11 H. 15.00
POLI
ZANELLATI – LAGHEZZA
IV: TREMOLADA
VAR: SANTORO
AVAR: PATERNA
MANTOVA – HELLAS VERONA SABATO 7/11 H. 17.15
COLLU
YOSHIKAWA – FONTANI
IV: PERENZONI
VAR: FABBRI
AVAR: DI VUOLO
BENEVENTO – AVELLINO SABATO 7/11 H. 19.30
MARIANI
GALIMBERTI – SANTAROSSA
IV: URSINI
VAR: PICCININI
AVAR: DEL GIOVANE
VIRTUS ENTELLA – MODENA DOMENICA 8/11 H. 15.00
CREZZINI
PASSERI – RUSSO
IV: TEGHILLE
VAR: GUIDA
AVAR: MANGANIELLO
CARRARESE – SAMPDORIA DOMENICA 8/11 H. 17.15
DI MARCO
LUCIANI – DI GIACINTO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: PRONTERA
AVAR: SANTORO
VICENZA – CREMONESE DOMENICA 8/11 H. 19.30
MARCHETTI
GRASSO – DELLA MEA
IV: DRIGO
VAR: GHERSINI
AVAR: RUTELLA
Foto: sito Aia