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Serie B, designazioni arbitrali 11ª giornata: Rapuano per Ascoli-Palermo, Mariani per Benevento-Avellino

04/11/2026 | 12:57:55

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Sono state rese note dall’AIA le designazioni arbitrali per l’11ª giornata di Serie B. Rapuano dirigerà Ascoli-Palermo, mentre Mariani è stato scelto per il derby campano Benevento-Avellino. Di seguito il quadro completo.

ASCOLI – PALERMO VENERDÌ 6/11 H. 20.30

RAPUANO

ROSSI C. – BERCIGLI

IV: TURRINI

VAR: VOLPI

AVAR: FOURNEAU

CESENA – CATANZARO SABATO 7/11 H. 15.00

DI LORETO

CEOLIN – TEMPESTILLI

IV: GALIPÒ

VAR: MAGGIONI

AVAR: LA PENNA

JUVE STABIA – AREZZO SABATO 7/11 H. 15.00

MAZZONI

GIUGGIOLI – GENTILE

IV: MADONIA

VAR: RUTELLA

AVAR: DI PAOLO

PADOVA – EMPOLI SABATO 7/11 H. 15.00

MUCERA

MOKHTAR – PISTARELLI

IV: MIGLIORINI

VAR: MASSIMI

AVAR: AURELIANO

PISA – SUDTIROL SABATO 7/11 H. 15.00

POLI

ZANELLATI – LAGHEZZA

IV: TREMOLADA

VAR: SANTORO

AVAR: PATERNA

MANTOVA – HELLAS VERONA SABATO 7/11 H. 17.15

COLLU

YOSHIKAWA – FONTANI

IV: PERENZONI

VAR: FABBRI

AVAR: DI VUOLO

BENEVENTO – AVELLINO SABATO 7/11 H. 19.30

MARIANI

GALIMBERTI – SANTAROSSA

IV: URSINI

VAR: PICCININI

AVAR: DEL GIOVANE

VIRTUS ENTELLA – MODENA DOMENICA 8/11 H. 15.00

CREZZINI

PASSERI – RUSSO

IV: TEGHILLE

VAR: GUIDA

AVAR: MANGANIELLO

CARRARESE – SAMPDORIA DOMENICA 8/11 H. 17.15

DI MARCO

LUCIANI – DI GIACINTO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: PRONTERA

AVAR: SANTORO

VICENZA – CREMONESE DOMENICA 8/11 H. 19.30

MARCHETTI

GRASSO – DELLA MEA

IV: DRIGO

VAR: GHERSINI

AVAR: RUTELLA

Foto: sito Aia