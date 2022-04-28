Ultimo aggiornamento: giovedi' 28 aprile 2022 13:11

Serie B, designati gli arbitri per la 37a giornata

28.04.2022 | 13:07

Sul sito ufficiale dell’AIA sono state pubblicate, come di consueto, le designazioni arbitrali. Si avvicina il 37° turno del campionato di Serie B.

CITTADELLA – BRESCIA    h. 14.00

MARINI

DI GIACINTO – GUALTIERI

IV:      TURRINI

VAR:     BANTI

AVAR:       MARCHI

 

CREMONESE – ASCOLI    h. 14.00

MANGANIELLO

MARGANI – GROSSI

IV:       MAROTTA

VAR:      PICCININI

AVAR:       SCHIRRU

 

LR VICENZA – LECCE    h. 14.00

MARIANI

MONDIN – DEL GIOVANE

IV:     MARINI N.

VAR:     GHERSINI

AVAR:     BRESMES

 

MONZA – BENEVENTO    h. 14.00

DI BELLO

MELI – DI MONTE

IV:      PETRELLA

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     PERETTI

 

PARMA – ALESSANDRIA    h. 14.00

PATERNA

GARZELLI – CECCON

IV:     ANGELUCCI

VAR:     MINELLI

AVAR:      BOTTEGONI

 

PISA – COSENZA   h. 14.00

ABBATTISTA

CAPALDO – MIELE D.

IV:     KUMARA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     SECHI

 

PORDENONE – CROTONE    h. 14.00

MIELE G.

MUTO – BARONE

IV:       DI FRANCESCO

VAR:     ZUFFERLI

AVAR:     LOMBARDI

 

SPAL – FROSINONE    h. 14.00

AURELIANO

MACADDINO – DELLA CROCE

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:      SERRA

AVAR:       SCATRAGLI

 

TERNANA – PERUGIA    h. 14.00

MASSA

PRETI – BACCINI

IV:       TREMOLADA

VAR:      FOURNEAU

AVAR:      ROSSI L.

 

REGGINA – COMO    h. 16.15

ROBILOTTA I.

NUZZI – ROBILOTTA M.

IV:     COSTANZA

VAR:     MASSIMI

AVAR:      ROCCA

Foto: Twitter Serie B