Serie B, designati gli arbitri per la 37a giornata
28.04.2022 | 13:07
Sul sito ufficiale dell’AIA sono state pubblicate, come di consueto, le designazioni arbitrali. Si avvicina il 37° turno del campionato di Serie B.
CITTADELLA – BRESCIA h. 14.00
MARINI
DI GIACINTO – GUALTIERI
IV: TURRINI
VAR: BANTI
AVAR: MARCHI
CREMONESE – ASCOLI h. 14.00
MANGANIELLO
MARGANI – GROSSI
IV: MAROTTA
VAR: PICCININI
AVAR: SCHIRRU
LR VICENZA – LECCE h. 14.00
MARIANI
MONDIN – DEL GIOVANE
IV: MARINI N.
VAR: GHERSINI
AVAR: BRESMES
MONZA – BENEVENTO h. 14.00
DI BELLO
MELI – DI MONTE
IV: PETRELLA
VAR: DI MARTINO
AVAR: PERETTI
PARMA – ALESSANDRIA h. 14.00
PATERNA
GARZELLI – CECCON
IV: ANGELUCCI
VAR: MINELLI
AVAR: BOTTEGONI
PISA – COSENZA h. 14.00
ABBATTISTA
CAPALDO – MIELE D.
IV: KUMARA
VAR: DI PAOLO
AVAR: SECHI
PORDENONE – CROTONE h. 14.00
MIELE G.
MUTO – BARONE
IV: DI FRANCESCO
VAR: ZUFFERLI
AVAR: LOMBARDI
SPAL – FROSINONE h. 14.00
AURELIANO
MACADDINO – DELLA CROCE
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: SERRA
AVAR: SCATRAGLI
TERNANA – PERUGIA h. 14.00
MASSA
PRETI – BACCINI
IV: TREMOLADA
VAR: FOURNEAU
AVAR: ROSSI L.
REGGINA – COMO h. 16.15
ROBILOTTA I.
NUZZI – ROBILOTTA M.
IV: COSTANZA
VAR: MASSIMI
AVAR: ROCCA
Foto: Twitter Serie B