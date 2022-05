Serie B, designati gli arbitri per il turno preliminare dei playoff

La Lega serie B ha reso noti i direttori di gara per le due sfide valevoli il turno preliminare dei play off che andranno in scena il 13 e 14 di maggio. Ad arbitrare Ascoli-Benevento ci sarà Manganiello mentre i suoi assistenti saranno Baccini e Vecchi mentre il quarto uomo sarà Serra, per il Var ci sarà Guida mentre per l’Avar ci sarà De Meo. Per quanto riguarda invece Brescia-Perugia a dirigerla sarà Fourneau mentre i suoi assistenti saranno Carbone e Mondin, come quarto uomo è stato scelto Marini mentre per il Var e Avar ci saranno Abisso e Tengoni.

Ad aprire il turno preliminare sarà la sfida dello stadio Rigamonti che inizierà alle ore 18, mentre il match di Ascoli alle ore 20.30.

Foto: Lega serie B