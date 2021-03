Serie B, Denis salva la Reggina al 89′: col Chievo finisce 1-1

Al Granillo termina in pareggio il posticipo di Serie B tra Reggina e Chievo Verona. Clivensi che non sfruttano le occasioni create nel primo tempo, e trovano il vantaggio solo ad inizio ripresa con Djordjevic. I padroni di casa non si sfaldano, e continuano a mantenere bene il campo nonostante la maggior pressione dei veronesi. Gli sforzi degli amaranto vengono premiati in pieno recupero, con Denis che al 89′ fissa il risultato sull’1-1, lasciando con l’amaro in bocca Aglietti e i giocatori gialloblu.

Foto: twitter Reggina