Serie B, date e orari dalla 4ª alla 12ª giornata
04/09/2025 | 11:59:20
La Lega B – attraverso un comunicato – ha reso ufficiali le date e orari dalla 4ª alla 12ª giornata del campionato 2025-26.
Eccole di seguito:
4ª GIORNATA
Frosinone – Südtirol: venerdì 19 settembre 2025, ore 19.00*
Palermo – Bari: venerdì 19 settembre 2025, ore 21.00*
Reggiana – Catanzaro: sabato 20 settembre 2025, ore 15.00
Spezia – Juve Stabia: sabato 20 settembre 2025, ore 15.00
Venezia – Cesena: sabato 20 settembre 2025, ore 15.00
Monza – Sampdoria: sabato 20 settembre 2025, ore 17.15
Mantova – Modena: sabato 20 settembre 2025, ore 19.30
Carrarese – Avellino: domenica 21 settembre 2025, ore 15.00
Pescara – Empoli: domenica 21 settembre 2025, ore 17.15
Padova – V. Entella: domenica 21 settembre 2025, ore 19.30
5ª GIORNATA
Catanzaro – Juve Stabia: venerdì 26 settembre 2025, ore 20.30
Avellino – V. Entella: sabato 27 settembre 2025, ore 15.00
Cesena – Palermo: sabato 27 settembre 2025, ore 15.00
Mantova – Frosinone: sabato 27 settembre 2025, ore 15.00
Sudtirol – Reggiana: sabato 27 settembre 2025, ore 15.00
Venezia – Spezia: sabato 27 settembre 2025, ore 15.00
Monza – Padova: sabato 27 settembre 2025, ore 17.15
Bari – Sampdoria: sabato 27 settembre 2025, ore 19.30
Modena – Pescara: domenica 28 settembre 2025, ore 17.15
Empoli – Carrarese: domenica 28 settembre 2025, ore 19.30
6ª GIORNATA
Frosinone – Cesena: martedì 30 settembre 2025, ore 20.30
Juve Stabia – Mantova: martedì 30 settembre 2025, ore 20.30
Padova – Avellino: martedì 30 settembre 2025, ore 20.30
Palermo – Venezia: martedì 30 settembre 2025, ore 20.30
Reggiana – Spezia: martedì 30 settembre 2025, ore 20.30
V. Entella – Bari: martedì 30 settembre 2025, ore 20.30
Carrarese – Modena: mercoledì 1° ottobre 2025, ore 20.30
Empoli – Monza: mercoledì 1° ottobre 2025, ore 20.30
Pescara – Südtirol: mercoledì 1° ottobre 2025, ore 20.30
Sampdoria – Catanzaro: mercoledì 1° ottobre 2025, ore 20.30
7ª GIORNATA
Avellino – Mantova: sabato 4 ottobre 2025, ore 15.00
Bari – Padova: sabato 4 ottobre 2025, ore 15.00
Monza – Catanzaro: sabato 4 ottobre 2025, ore 15.00
Venezia – Frosinone: sabato 4 ottobre 2025, ore 15.00
Spezia – Palermo: sabato 4 ottobre 2025, ore 17.15
Cesena – Reggiana: sabato 4 ottobre 2025, ore 19.30
Carrarese – Juve Stabia: domenica 5 ottobre 2025, ore 15.00
Sudtirol – Empoli: domenica 5 ottobre 2025, ore 15.00
Sampdoria – Pescara: domenica 5 ottobre 2025, ore 17.15
Modena – V. Entella: domenica 5 ottobre 2025, ore 19.30
8ª GIORNATA
V. Entella – Sampdoria: venerdì 17 ottobre 2025, ore 20.30
Frosinone – Monza: sabato 18 ottobre 2025, ore 15.00
Mantova – Südtirol: sabato 18 ottobre 2025, ore 15.00
Pescara – Carrarese: sabato 18 ottobre 2025, ore 15.00
Reggiana – Bari: sabato 18 ottobre 2025, ore 15.00
Juve Stabia – Avellino: sabato 18 ottobre 2025, ore 17.15
Spezia – Cesena: sabato 18 ottobre 2025, ore 19.30
Palermo – Modena: domenica 19 ottobre 2025, ore 15.00
Empoli – Venezia: domenica 19 ottobre 2025, ore 17.15
Catanzaro – Padova: domenica 19 ottobre 2025, ore 19.30
9ª GIORNATA
Modena – Empoli: venerdì 24 Ottobre 2025, ore 20.30
Avellino – Spezia: sabato 25 Ottobre 2025, ore 15.00
Monza – Reggiana: sabato 25 Ottobre 2025, ore 15.00
Sampdoria – Frosinone: sabato 25 Ottobre 2025, ore 15.00
Sudtirol – Cesena: sabato 25 Ottobre 2025, ore 15.00
V. Entella – Pescara: sabato 25 Ottobre 2025, ore 15.00
Carrarese – Venezia: sabato 25 Ottobre 2025, ore 17.15
Catanzaro – Palermo: sabato 25 Ottobre 2025, ore 19.30
Padova – Juve Stabia: domenica 26 Ottobre 2025, ore 15.00
Bari – Mantova: domenica 26 Ottobre 2025, ore 17.15
10ª GIORNATA
Cesena – Carrarese: martedì 28 Ottobre 2025, ore 20.30
Empoli – Sampdoria: martedì 28 Ottobre 2025, ore 20.30
Frosinone – V. Entella: martedì 28 Ottobre 2025, ore 20.30
Palermo – Monza: martedì 28 Ottobre 2025, ore 20.30
Pescara – Avellino: martedì 28 Ottobre 2025, ore 20.30
Reggiana – Modena: martedì 28 Ottobre 2025, ore 20.30
Juve Stabia – Bari: mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 20.30
Mantova – Catanzaro: mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 20.30
Spezia – Padova: mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 20.30
Venezia – Sudtirol: mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 20.30
11ª GIORNATA
Avellino – Reggiana: sabato 1° novembre 2025, ore 12.30
Carrarese – Frosinone: sabato 1° novembre 2025, ore 15.00
Padova – Südtirol: sabato 1° novembre 2025, ore 15.00
V. Entella – Empoli: sabato 1° novembre 2025, ore 17.15
Palermo – Pescara: sabato 1° novembre 2025, ore 19.30
Bari – Cesena: domenica 2 Novembre 2025, ore 15.00
Catanzaro – Venezia: domenica 2 Novembre 2025, ore 15.00
Modena – Juve Stabia: domenica 2 Novembre 2025, ore 15.00
Monza – Spezia: domenica 2 Novembre 2025, ore 17.15
Sampdoria – Mantova: domenica 2 Novembre 2025, ore 19.30
12ª GIORNATA
Spezia – Bari: venerdì 7 novembre 2025, ore 20.30
Empoli – Catanzaro: sabato 8 novembre 2025, ore 15.00
Frosinone – Modena: sabato 8 novembre 2025, ore 15.00
Mantova – Padova: sabato 8 novembre 2025, ore 15.00
Reggiana – V. Entella: sabato 8 novembre 2025, ore 15.00
Sudtirol – Carrarese: sabato 8 novembre 2025, ore 15.00
Juve Stabia – Palermo: sabato 8 novembre 2025, ore 17.15
Venezia – Sampdoria: sabato 8 novembre 2025, ore 19.00
Cesena – Avellino: domenica 9 novembre 2025, ore 15.00
Pescara – Monza: domenica 9 novembre 2025, ore 17.15
foto sito serie b