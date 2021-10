Serie B: la Cremonese vola, blitz Cittadella. Beffa Crotone al 94′. Prima vittoria dell’Alessandria

Sono appena terminate le gare delle 14 valide per la settima giornata di Serie B. La Cremonese ha battuto in casa la Ternana, portandosi al secondo posto in classifica. Vittorie anche per Cittadella e Alessandria (la prima). Pari tra Crotone e Ascoli, con i bianconeri che hanno raggiunto i calabresi in pieno recupero.

Alessandria-Cosenza 1-0 (Di Gennaro 78′)

Cremonese-Ternana 2-0 (Zanimacchia 44′; Di Carmine 73′)

Crotone-Ascoli 2-2 (Canestrelli 8′, 20′; Dionisi 26′; Bidaoui 94′)

Frosinone-Cittadella 0-1 (Okwonkwo 54′)

Foto: Instagram Cremonese