Serie B: Cremonese-Frosinone 1-1, a Dionisi risponde Palombi

In Serie B si conclude il posticipo tra Cremonese e Frosinone. Ospiti in vantaggio al 72′ con Dionisi, ma nel finale l’ex Lecce Palombi firma l’1-1. Con questo pareggio i grigiorossi salgono in tredicesima posizione a quota 12, mentre i ciociari restano al sedicesimo posto con 10 punti.

Ascoli-Entella 2-1

Cosenza-Chievo 1-1

Crotone-Venezia 3-2

Pescara-Benevento 4-0

Pordenone-Cittadella 0-0

Salernitana-Perugia 1-1

Spezia-Juve Stabia 2-0

Trapani-Empoli 2-2

Livorno-Pisa 1-0

CLASSIFICA: Crotone 18, Benevento 18, Empoli 16, Ascoli 15, Salernitana 15, Perugia 15, Chievo 14, Pescara 13, Cittadella 13, Pordenone 13, Venezia 12, Entella 12, Cremonese 12, Frosinone 10, Pisa 10, Spezia 10, Cosenza 8, Juve Stabia, Livorno 7, Trapani 6.

Foto: Serie B Twitter