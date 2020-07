Serie B: Cosenza corsaro a Pordenone. Vincono anche Pisa e Venezia. I risultati del 35esimo turno

Si è appena conclusa la 35esima giornata della Serie B. Colpo basso del Cosenza che batte il Pordenone 2-1 riaprendo le speranze per la salvezza, pari invece per il Crotone (1-1) che contro la Salernitana rallenta la corsa alla promozione. Vincono facilmente i campioni del Benevento, 3-1 contro il Livorno già retrocesso in Serie C. Sfida infuocata (i tifosi hanno lanciato petardi dall’esterno dello stadio, ndr) a Castellammare con la Juve Stabia che stende per 3-2 il Chievo Verona. Vince anche il Venezia in casa dello Spezia. Ecco il resoconto completo:

VENERDI’ 17 LUGLIO

Ore 18:45 – Pescara-Frosinone 1-1 (46′ Memushaj, 54′ Novakovich)

Ore 21:00 – Benevento-Livorno 3-1 (31′, 69′ Sau, 57′ Murilo, 95′ Kragl)

Ore 21:00 – Cittadella-Ascoli 1-2 (55′ Adorni A, 62′ D’Urso, 70′ Costa Pinto)

Ore 21:00 – Crotone-Salernitana 1-1 (46′ Maistro, 54′ Messias)

Ore 21:00 – Empoli-Entella 2-4 (3′ Mancuso R, 36′ Zurkovski, 43′ e 51′ Dezi, 90′ Mancosu, 99′ Schenetti)

Ore 21:00 – Juve Stabia-Chievo Verona 3-2 (32′, 70′ Djordjevic, 76′ Forte, 82′ Troest, 85′ Mallamo)

Ore 21:00 – Perugia-Cremonese 0-0

Ore 21:00 – Pisa-Trapani 3-2 (39′ Vido, 54′ Lisi, 57′ Kupisz, 64′ Piszczek, 92′ Marconi)

Ore 21:00 – Pordenone-Cosenza 1-2 (19′ Riviere, 23′ Bittante, 66′ Candellone)

Ore 21:00 – Spezia-Venezia 0-1 (16′ Aramu)

LA CLASSIFICA: Benevento 80, Crotone 62, Spezia 56, Pordenone 55, Frosinone 53, Cittadella 52, Salernitana 51, Pisa 50, Empoli 48, Chievo 47, Entella 47, Ascoli 45, Cremonese 44, Venezia 44, Perugia 42, Pescara 42, Juve Stabia 41, Cosenza 37, Trapani 35*, Livorno 21.

* penalizzato di 2 punti

Foto: logo Serie B