Serie B, continua la 4a giornata. Il programma
20/09/2025 | 00:25:58
Dopo le due gare del venerdì, continua la 4a giornata di Serie B con le gare del sabato.
Questo il programma:
Venerdì 19 settembre Frosinone vs Südtirol 2-2
Venerdì 19 settembre Palermo vs Bari 2-0
Sabato 20 settembre Reggiana vs Catanzaro 15:00
Sabato 20 settembre Spezia vs Juve Stabia 15:00
Sabato 20 settembre Venezia vs Cesena 15:00
Sabato 20 settembre Monza vs Sampdoria 17:15
Sabato 20 settembre Mantova vs Modena 19:30
Domenica 21 settembre Carrarese vs Avellino 15:00
Domenica 21 settembre Pescara vs Empoli 17:15
Domenica 21 settembre Padova vs Virtus Entella 19:30
Foto: logo Serie B