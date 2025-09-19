TOP NEWS
Serie B, continua la 4a giornata. Il programma

20/09/2025 | 00:25:58

Dopo le due gare del venerdì, continua la 4a giornata di Serie B con le gare del sabato.

Questo il programma:

Venerdì 19 settembre Frosinone vs Südtirol 2-2

Venerdì 19 settembre Palermo vs Bari 2-0

Sabato 20 settembre Reggiana vs Catanzaro 15:00

Sabato 20 settembre Spezia vs Juve Stabia 15:00

Sabato 20 settembre Venezia vs Cesena 15:00

Sabato 20 settembre Monza vs Sampdoria 17:15

Sabato 20 settembre Mantova vs Modena 19:30

Domenica 21 settembre Carrarese vs Avellino 15:00

Domenica 21 settembre Pescara vs Empoli 17:15

Domenica 21 settembre Padova vs Virtus Entella 19:30
Foto: logo Serie B