Serie B, continua la 22a giornata. Il programma

Dopo il successo del Cagliari contro la Spal, oggi torna in campo la Serie B per la ventiduesima giornata. Rinviata la partita tra Ascoli e Palermo in programma alle 14.00 a causa di un problema sul volo dei rosanero. La partita si giocherà regolarmente domenica 29 dicembre ore 14.00. Di seguito il programma completo.

Cagliari-Spal 2-1

Sabato 28 gennaio

Ore 14 Bari-Perugia

Ore 14 Brescia-Como

Ore 14 Cosenza-Parma

Ore 14 SudTirol-Reggina

Ore 14 Ternana-Modena

Ore 14 Venezia-Cittadella

Ore 16.15 Genoa-Pisa

Domenica 29 gennaio

Ore 14 Ascoli-Palermo

Ore 16.15Frosinone-Benevento