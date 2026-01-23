TOP NEWS
Serie B, continua la 21a giornata. Il programma

24/01/2026 | 00:20:51

Continua la 21a giornata di Serie B, dopo l’anticipo del venerdì.
Questo  il programma:

21ª Giornata – Serie BKT 2025/26

Venerdì 23 gennaio 2026
Carrarese vs Empoli 3-0

Sabato 24 gennaio 2026
15:00 – Cesena vs Bari
15:00 – Frosinone vs Reggiana
15:00 – Juve Stabia vs Virtus Entella
15:00 – Mantova vs Venezia
15:00 – Monza vs Pescara
17:15 – Modena vs Palermo
19:30 – Spezia vs Avellino

Domenica 25 gennaio 2026
15:00 – Südtirol vs Padova
17:15 – Catanzaro vs Sampdoria
Foto: logo Serie B