Serie B, continua la 20a giornata. ll programma
17/01/2026 | 00:25:26
Dopo l’anticipo del venerdì, il derby ligure tra Samp ed Entella, continua il programma della 20a giornata di Serie B.
20ª Giornata – Serie BKT 2025/26
Venerdì 16 gennaio 2026
20:30 – Sampdoria vs Virtus Entella
Sabato 17 gennaio 2026
15:00 – Avellino vs Carrarese
15:00 – Empoli vs Südtirol
15:00 – Monza vs Frosinone
15:00 – Padova vs Mantova
15:00 – Venezia vs Catanzaro
17:15 – Reggiana vs Cesena
19:30 – Bari vs Juve Stabia
Domenica 18 gennaio 2026
15:00 – Pescara vs Modena
17:15 – Palermo vs Spezia
