Serie B, continua la 16a giornata. Il programma
13/12/2025 | 00:15:39
Dopo l’anticipo del venerdì, continua la 16a giornata del campionato di Serie B. Questo il programma completo:
Venerdì 12 dicembre
Palermo-Sampdoria 1-0
Sabato 13 dicembre
- Juve Stabia-Empoli alle 15
- Reggiana-Padova alle 15
- Spezia-Modena alle 15
- Sudtirol-Bari alle 15
- Venezia-Monza alle 15
- Catanzaro-Avellino alle 17,15
- Cesena-Mantova alle 19,30
Domenica 14 dicembre
- Carrarese-Virtus Entella alle 15
- Pescara-Frosinone alle 17,15
