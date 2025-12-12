TOP NEWS
Serie B, continua la 16a giornata. Il programma

13/12/2025 | 00:15:39

Dopo l’anticipo del venerdì, continua la 16a giornata del campionato di Serie B. Questo il programma completo:

Venerdì 12 dicembre

Palermo-Sampdoria 1-0

Sabato 13 dicembre

  • Juve Stabia-Empoli alle 15
  • Reggiana-Padova alle 15
  • Spezia-Modena alle 15
  • Sudtirol-Bari alle 15
  • Venezia-Monza alle 15
  • Catanzaro-Avellino alle 17,15
  • Cesena-Mantova alle 19,30

Domenica 14 dicembre

  • Carrarese-Virtus Entella alle 15
  • Pescara-Frosinone alle 17,15

Foto: logo Serie B