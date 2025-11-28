Serie B, continua la 14a giornata. Il programma
29/11/2025 | 00:18:04
Continua la 14a giornata di Serie B. Dopo il derby tra Cesena e Modena c’è tutto il programma del sabato
Questo il programma completo:
-
Cesena – Modena 1-0
-
Empoli – Bari → Sabato 29 novembre, 15:00
-
Pescara – Padova → Sabato 29 novembre, 15:00
-
Reggiana – Frosinone → Sabato 29 novembre, 15:00
-
Südtirol – Avellino → Sabato 29 novembre, 15:00
-
Venezia – Mantova → Sabato 29 novembre, 15:00
-
Catanzaro – Virtus Entella → Sabato 29 novembre, 17:15
-
Palermo – Carrarese → Sabato 29 novembre, 19:30
-
Juve Stabia – Monza → Domenica 30 novembre, 15:00
-
Spezia – Sampdoria → Domenica 30 novembre, 17:15
Foto: logo Serie B