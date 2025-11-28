TOP NEWS
Serie B, continua la 14a giornata. Il programma

29/11/2025 | 00:18:04

Continua la 14a giornata di Serie B. Dopo il derby tra Cesena e Modena c’è tutto il programma del sabato
Questo il programma completo:

  • Cesena – Modena 1-0

  • Empoli – Bari → Sabato 29 novembre, 15:00

  • Pescara – Padova → Sabato 29 novembre, 15:00

  • Reggiana – Frosinone → Sabato 29 novembre, 15:00

  • Südtirol – Avellino → Sabato 29 novembre, 15:00

  • Venezia – Mantova → Sabato 29 novembre, 15:00

  • Catanzaro – Virtus Entella → Sabato 29 novembre, 17:15

  • Palermo – Carrarese → Sabato 29 novembre, 19:30

  • Juve Stabia – Monza → Domenica 30 novembre, 15:00

  • Spezia – Sampdoria → Domenica 30 novembre, 17:15

