Serie B, continua a volare il Parma, tris della Cremonese allo Spezia. Parità tra Reggiana e Lecco

Sono terminate le sfide delle 16.15 di Serie B. Nessun problema per la Cremonese che cala il tris allo Spezia con le reti di Sernicola, Zanimacchina e Coda. Al 92′ gli ospiti sono rimasti anche in dieci uomini per l’espulsione di Nikolaou. Vince anche il Parma che mantiene il controllo saldo della vetta: 2-0 al Sudtirol. Infine, parità tra Reggiana e Lecco: 1-1, a Antiste risponde Buso.

Cremonese – Spezia 3-0

Parma – Sudtirol 2-0

Reggiana – Lecco 1-1

Foto: Serie B Instagram