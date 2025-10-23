Serie B, comincia la 9a giornata. Il programma
24/10/2025 | 00:25:33
Parte la 9a giornata di Serie B, con l’anticipo tra Modena e Empoli.
Questo il programma completo:
Venerdì 24 ottobre
Modena – Empoli ore 20.30
Sabato 25 ottobre
Monza-Reggiana ore 15
Avellino – Spezia ore 15
Sampdoria – Frosinone ore 15
Südtirol – Cesena ore 15
Virtus Entella – Pescara ore 15
Carrarese – Venezia ore 17:15
Catanzaro – Palermo ore 19.30
Domenica 26 ottobre
Padova – Juve Stabia ore 15
Bari-Mantova ore 17.15
Foto: logo Serie B