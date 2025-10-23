TOP NEWS
Serie B, comincia la 9a giornata. Il programma

24/10/2025 | 00:25:33

Parte la 9a giornata di Serie B, con l’anticipo tra Modena e Empoli.

Questo il programma completo:

Venerdì 24 ottobre

Modena – Empoli ore 20.30

Sabato 25 ottobre

Monza-Reggiana ore 15

Avellino – Spezia ore 15

Sampdoria – Frosinone ore 15

Südtirol – Cesena ore 15

Virtus Entella – Pescara ore 15

Carrarese – Venezia ore 17:15

Catanzaro – Palermo ore 19.30

Domenica 26 ottobre

Padova – Juve Stabia ore 15
Bari-Mantova ore 17.15

