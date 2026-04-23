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Serie B, comincia la 36a giornata. Il programma

24/04/2026 | 00:15:11

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Con due gare, parte la 36a giornata di Serie B.
Questo il programma completo:

️ Venerdì 24 aprile 2026

  • Monza – Modena (19:00)
  • Avellino – Bari (21:00)

️ Sabato 25 aprile 2026

  • Catanzaro – Spezia (12:30)
  • Frosinone – Carrarese (15:00)
  • Pescara – Juve Stabia (15:00)
  • Reggiana – Palermo (15:00)
  • Südtirol – Mantova (15:00)
  • Virtus Entella – Padova (15:00)
  • Venezia – Empoli (17:15)
  • Cesena – Sampdoria (19:30)

Foto: logo Serie B