Serie B, comincia la 36a giornata. Il programma
24/04/2026 | 00:15:11
Con due gare, parte la 36a giornata di Serie B.
Questo il programma completo:
️ Venerdì 24 aprile 2026
- Monza – Modena (19:00)
- Avellino – Bari (21:00)
️ Sabato 25 aprile 2026
- Catanzaro – Spezia (12:30)
- Frosinone – Carrarese (15:00)
- Pescara – Juve Stabia (15:00)
- Reggiana – Palermo (15:00)
- Südtirol – Mantova (15:00)
- Virtus Entella – Padova (15:00)
- Venezia – Empoli (17:15)
- Cesena – Sampdoria (19:30)
Foto: logo Serie B