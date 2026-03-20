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Serie B, comincia la 32a giornata. Il programma

21/03/2026 | 00:25:18

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Parte la 32a giornata di Serie B. In campo questo weekend l’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali.
Questo il programma:

Sabato 21 marzo 2026

  • CesenaCatanzaro (15:00)
  • Juve StabiaSpezia (15:00)
  • PadovaPalermo (15:00)
  • MonzaVenezia (17:15)
  • ModenaMantova (19:30)

 Domenica 22 marzo 2026

  • BariCarrarese (15:00)
  • EmpoliPescara (15:00)
  • SüdtirolFrosinone (15:00)
  • SampdoriaAvellino (17:15)
  • Virtus EntellaReggiana (19:30)

Foto: logo Serie B