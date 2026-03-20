Serie B, comincia la 32a giornata. Il programma
21/03/2026 | 00:25:18
Parte la 32a giornata di Serie B. In campo questo weekend l’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali.
Questo il programma:
Sabato 21 marzo 2026
- Cesena – Catanzaro (15:00)
- Juve Stabia – Spezia (15:00)
- Padova – Palermo (15:00)
- Monza – Venezia (17:15)
- Modena – Mantova (19:30)
Domenica 22 marzo 2026
- Bari – Carrarese (15:00)
- Empoli – Pescara (15:00)
- Südtirol – Frosinone (15:00)
- Sampdoria – Avellino (17:15)
- Virtus Entella – Reggiana (19:30)
Foto: logo Serie B