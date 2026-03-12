TOP NEWS
Serie B, comincia la 30a giornata. Il programma

13/03/2026 | 00:22:17

Comincia la 30a giornata di Serie B con l’anticipo del venerdì sera tra Modena e Spezia.
Il programma completo:

30ª giornata – Serie B

Venerdì 13 marzo 2026

  • Modena – Spezia (20:30)

 Sabato 14 marzo 2026

  • Bari – Reggiana (15:00)

  • Cesena – Frosinone (15:00)

  • Empoli – Mantova (15:00)

  • Juve Stabia – Carrarese (15:00)

  • Padova – Catanzaro (15:00)

  • Monza – Palermo (17:15)

  • Sampdoria – Venezia (19:30)

 Domenica 15 marzo 2026

  • Virtus Entella – Avellino (15:00)

  • Südtirol – Pescara (17:15
