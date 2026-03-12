Serie B, comincia la 30a giornata. Il programma
Comincia la 30a giornata di Serie B con l’anticipo del venerdì sera tra Modena e Spezia.
Il programma completo:
30ª giornata – Serie B
Venerdì 13 marzo 2026
Modena – Spezia (20:30)
Sabato 14 marzo 2026
Bari – Reggiana (15:00)
Cesena – Frosinone (15:00)
Empoli – Mantova (15:00)
Juve Stabia – Carrarese (15:00)
Padova – Catanzaro (15:00)
Monza – Palermo (17:15)
Sampdoria – Venezia (19:30)
Domenica 15 marzo 2026
Virtus Entella – Avellino (15:00)
Südtirol – Pescara (17:15
